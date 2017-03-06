За вступление Украины в НАТО высказались 72% украинцев, согласно социологическому исследованию Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы».

Согласно опросу, в референдуме по вопросу вступления в альянс приняли бы участие 62 процента украинцев, 72% из которых отдали бы свой голос «за», сообщает РБК-Украина.

44% респондентов считают вступление Украины в НАТО лучшим вариантом гарантирования безопасности страны. Этот вариант стал самым популярным среди опрошенных.

Социологи отметили, что в 2014 года был зафиксирован заметный рост сторонников вступления Украины в НАТО.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.