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Если Национальное агентство по противодействию коррупции и дальше не будет справляться со своими обязанностями, Министерство юстиции внесет в Кабмин вопрос о структурном переформатировании органа. Об этом заявил журналистам министр юстиции Павел Петренко, передает LIGA.net.

«Я считаю, что при создании этого органа была допущена институционная ошибка и нужно это признать – в части того, что был создан коллегиальный орган. Коллегиальный орган – это, к сожалению, коллегиальная безответственность. Мы сейчас мониторим работу этого органа, и если он не исправит ситуацию, когда Министерство юстиции за них делает их работу, мы будем ставить вопрос о структурном переформатировании, создании модели, где будет единоличное руководство и единоличная ответственность», - сказал он.

Министр отметил, что считает недопустимой ситуацию, когда члены НАПК, которые получают огромные зарплаты, самоустраняются от проблем. «Не для того мы их создавали, чтобы они занимались имитацией», - добавил Петренко.

Напомним, 8 февраля Петренко заявлял, что если НАПК не проведет спецпроверку электронных деклараций, необходимо ставить вопрос о ликвидации органа.
ForUm

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