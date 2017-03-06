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Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины обоснованный вывод об обнаружении признаков связанного с коррупцией правонарушении в отношении судьи Ржищевского городского суда.

Как сообщает пресс-служба НАПК, соответствующее решение принято на заседании агентства.

«Решение принято по результатам проверки своевременности представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, проведенной уполномоченным лицом НАПК», - отметили в ведомстве.

Проверкой установлено, что на 1 сентября 2016 года судья Ржищевского городского суда занимал указанную должность и, будучи субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», был обязан подать ежегодную декларацию.
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