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Министр информационной политики Юрий Стець поручил заместителю министра информполитики Дмитрию Золотухину создать список сайтов, которые необходимо закрыть в связи с тем, что они угрожают информационной безопасности Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українські Новини.

«В ближайшие две недели я хотел бы, чтобы он принес на экспертный совет при Министерстве информполитики, куда входят медиаэксперты и общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты», - сказал он.

В частности, в качестве примера был приведен сайт «Русская весна».

По его словам, данный перечень будет обсужден со Службой безопасности Украины и в самом экспертном совете.

После этого Мининформполитики будет искать механизм для их закрытия.

«Есть одна проблема: ни в одном законе Украины не описан механизм, как на это реагировать», - добавил Стець.

Он подчеркнул, что, скорее всего, закрытие сайтов будет осуществляться через суд.

Также Стець отметил, что необходимо предусмотреть изменения в закон, чтобы была возможность более оперативно реагировать на сайты, угрожающие информбезопасности.

Министр подчеркнул, что экспертный совет - это тот инструмент, который не должен допустить цензуры.

Напомним, в конце февраля Президент Петр Порошенко одобрил Доктрину информбезопасности Украины.

В ней содержится поручение Министерству информационной политики проводить мониторинг средств массовой информации и общедоступных ресурсов Интернета для выявления информации, запрещенной в Украине, а также поручение СБУ проводить мониторинг отечественных и зарубежных СМИ для выявления угроз нацбезопасности.
ForUm

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