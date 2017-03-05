Соломенский районный суд Киева перенес на воскресенье, 5 марта, на 10:00 рассмотрение ходатайства Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения в виде ареста отстраненному от исполнения обязанностей главе ГФС Роману Насирову, который подозревается в хищении 2 млрд грн.

Соответствующее постановление поздно вечером в субботу объявил судья Соломенского суда столицы Александр Боровник, сообщает УНИАН.

«Суд на месте постановил объявить перерыв в судебном заседании до 10 часов 5 марта», - отмечается в постановлении суда.

Одновременно это решение основывается на том, что сторона защиты подозреваемого попросила предоставить ей время для ознакомления с материалами дела.

По данным BIHUS.info, Насирова после судебного заседания увезли в столичную Больницу скорой медицинской помощи, а спустя некоторое время - обратно в Феофанию.

Согласно сообщению, в БСМП Насиров находился около двух часов, однако там «отказались его принимать и отправили по месту предыдущего лечения - в Феофанию».

Напомним, 4 марта Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников Национального антикоррупционного бюро и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.

В НАБУ сообщили, что чиновника перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья. Позже было обнародовано заключение медиков, согласно которому проблемы с сердцем у Насирова не обнаружены.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

3 марта Кабинет Министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС.