Кабинет Министров Украины отстранил от выполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова на время проведения расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает УНИАН.

На время проведения следствия Кабмин возложил обязанности главы ГФС на нынешнего заместителя главы ГФС Мирослава Продана.

Напомним, 2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице «Феофания» и зачитали ему сообщение о подозрении.

Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

САП будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя ГФС.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Следствие считает, что глава ГФС принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются

По данным следствия, своими действиями председатель ГФС нанес ущерб государству в размере 2 млрд грн.