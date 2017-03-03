Национальное антикоррупционное бюро Украины является независимым правоохранительным органом.
Так Президент Петр Порошенко отреагировал на уголовное производство в отношении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко в Twitter.
«НАБУ – независимый орган. Президент прокомментировал дело Насирова, отвечая на вопросы журналистов», - написал Цеголко.
Напомним, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС Роману Насирову в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.
Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.
По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
3 марта Кабинет Министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС
на время проведения расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины.
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