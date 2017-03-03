также в разделеОбщество
3 марта. Картина дня 13
Еще один россиянин осужден за войну против Украины 9
Захарченко анонсировал матч «Спарта» - «Сомали» на «Донбасс Арене» 16
Дело МН17: Bellingcat обнародовала данные о «Хмуром» 14
Украине удалось вернуть из Ливии арестованных в прошлом году моряков 9
СБУ «вернула» в Грузию «смотрящего» из Хмельницкой области 24
Экс-главврача психбольницы, подозреваемого в пытках пациентов, арестовали 32
У Луценко опровергли обыски жилья Марушевской 14
Чиновника НАНУ подозревают в нанесении ущерба государству на 21 миллион 11
Свидетель опознал Пугачева как убийцу патрульных в Днипре 16
РФ объявила в розыск экс-депутата Госдумы, получившего гражданство Украины 23
НАБУ показало схему участия ГФС в «газовом» деле 17
Суд назначил залог для Тарасюка в 6,4 миллиона 31
Марушевская заявила, что силовики пытаются обыскать ее квартиру 41
В Харькове планируют возобновить производство «мотолыг» 98
СБУ задержала жителя Днипра, сообщившего о подготовке терактов в Берлине 20
Митрополит Антоний рассказал, как поститься военным 26
Кабмин создал комиссию по расследованию причин взрыва на шахте «Степная» 15

Национальное антикоррупционное бюро начало ряд новых расследований по данным, приведенным в электронных декларациях.

В частности, по данным пресс-служба НАБУ, два уголовных производства открыто по факту декларирования недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) заместителем одного из министров и военнослужащим высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины.

Еще два производства возбуждены по фактам незаконного обогащения народным депутатом (ч.3 ст. 368-2 УК Украины) и должностным лицом Государственной фискальной службы Украины (ч.2 ст. 368-2 УК Украины).

Таким образом, общее количество расследований, которые осуществляют детективы Бюро по фактам, приведенным в электронных декларациях, составляет 34.

Из них 15 касаются судей (в отношении одного судьи открыто 2 производства), 8 – народных депутатов Украины, 2 – председателей райгосадминистраций, 2 – руководителей органов исполнительной власти, по одному – должностного лица органов юстиции, заместителя председателя областного совета, правоохранительных органов и прокуратуры, государственной фискальной службы, военнослужащих высшего офицерского состава ВСУ.

Напомним, 17 ноября прошлого года Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронных декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно – представителя судебной ветви власти.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Ботинки зимние