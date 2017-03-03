Национальное антикоррупционное бюро начало ряд новых расследований по данным, приведенным в электронных декларациях.

В частности, по данным пресс-служба НАБУ, два уголовных производства открыто по факту декларирования недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) заместителем одного из министров и военнослужащим высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины.

Еще два производства возбуждены по фактам незаконного обогащения народным депутатом (ч.3 ст. 368-2 УК Украины) и должностным лицом Государственной фискальной службы Украины (ч.2 ст. 368-2 УК Украины).

Таким образом, общее количество расследований, которые осуществляют детективы Бюро по фактам, приведенным в электронных декларациях, составляет 34.

Из них 15 касаются судей (в отношении одного судьи открыто 2 производства), 8 – народных депутатов Украины, 2 – председателей райгосадминистраций, 2 – руководителей органов исполнительной власти, по одному – должностного лица органов юстиции, заместителя председателя областного совета, правоохранительных органов и прокуратуры, государственной фискальной службы, военнослужащих высшего офицерского состава ВСУ.

Напомним, 17 ноября прошлого года Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронных декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно – представителя судебной ветви власти.