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Экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры пытаются провести обыски в ее квартире.

«Сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры пытаются провести обыски в моей квартире. Все это в период, когда я нахожусь в заграничной командировке и являюсь спикером при Freedom Forum. Пришли в рамках неизвестного мне уголовного производства», - написала она в Facebook.

По словам Марушевской, параллельно обыски проводятся у Романа Баховского, возглавлявшего Открытое таможенное пространство.

«Воспринимаю это как давление со стороны действующей власти и ответ не вчерашнее задержание НАБУ главы ГФС Романа Насирова. Я хочу заявить, что не поддамся на этот прессинг», - заявила она.

Напомним, 14 ноября прошлого года Марушевская заявила, что написала заявление об уходе с должности главы Одесской таможни.
ForUm

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