также в разделеПолитика
В НАБУ не подтверждают, что Насиров собирался бежать за границу 6
Омелян: Доходы «Укрзализныци» – дутые 15
НАБУ: Насиров официально задержан 56
Адвокат: Насирова прооперировали, он находится без сознания 35
Кабмин отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС 50
ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников еще на год 13
У Холодницкого есть сомнения относительно госпитализации Насирова 37
В сети появилось видео, как Насирову в палате зачитывают подозрение 55
Адвокаты сообщили, что состояние Насирова ухудшилось 38
Холодницкий обещает завершить расследование дела Насирова за 2 месяца 30
САП настаивает на аресте Насирова и отстранении его от должности 113
В САП рассказали, в чем подозревают Насирова 195
Насирову вручили подозрение, у него диагностировали инфаркт 97
НАБУ: Насиров задержан в Феофании 158
В ЕС согласовали продление санкций против Януковича и его окружения 44
Порошенко требует от ЕС новых санкций для России 35
Послы ЕС одобрили безвиз для Украины 85
Гонтарева не исключает, что может уйти в отставку 37

Международное сообщество должно серьезно отреагировать на захват имущества Украины на оккупированных территориях.

Об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко и лидеров парламентских фракций с федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Зигмаром Габриэлем, сообщает Укринформ.

«Мы обратили внимание на то, что, по сути, произошел рейдерский захват украинской собственности на оккупированных территориях, и на это также должна быть серьезная реакция «нормандского формата», мира», - сказала Геращенко журналистам после встречи.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Ботинки зимние