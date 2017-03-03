Международное сообщество должно серьезно отреагировать на захват имущества Украины на оккупированных территориях.

Об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко и лидеров парламентских фракций с федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Зигмаром Габриэлем, сообщает Укринформ.

«Мы обратили внимание на то, что, по сути, произошел рейдерский захват украинской собственности на оккупированных территориях, и на это также должна быть серьезная реакция «нормандского формата», мира», - сказала Геращенко журналистам после встречи.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».