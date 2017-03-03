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В Кабинет Министров Украины будет внесен проект распоряжения о запрете ввоза угля антрацитовой группы с территории Российской Федерации. Об этом журналистам сегодня заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Я буду вносить на заседание КМУ распоряжение о том, чтобы никакой уголь, какой бы энергетический он не был, не шел с территории России, имеется в виду антрацитовой группы», - заявил Насалик, сообщает УНИАН.

По его словам, по предварительной схеме, которая сейчас рассматривается, есть предложения о поставках антрацита через Российскую Федерацию.

«Предварительно у нас есть информация, что хотят на ростовских ЦОКах обогащать и по тем же путям переправлять в Украину, только он будет в два раза дороже «, - отметил министр.

Напомним, ране премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокада поставок угля из неподконтрольной части Донбасса невыгодна Украине, поскольку вынуждает украинские предприятия закупать уголь в России.

Как известно, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС. 
ForUm

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