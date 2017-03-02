также в разделеМир
Навальный рассказал о «тайной империи» Медведева 48
У Ле Пен забрали депутатский иммунитет 16
Молдова отозвала посла из России 115
СМИ: Генпрокурора США уличили в контактах с Россией 85
Конгресс США расследует возможный сговор штаба Трампа с Москвой 37
Кандидату в президенты Франции бросили яйцо в голову 67
Фийон отказался покидать президентскую гонку 43
Советник Трампа объяснила, зачем с ногами забралась на диван в Белом доме 682
ЕС подписал документ об отмене виз для Грузии 35
Путин признал факт допинга в России 33
Трамп: В США худшая финансовая ситуация за 65 лет 37
Трамп впервые выступил с обращением к Конгрессу 76
Комитет Европарламента одобрил снятие неприкосновенности с Ле Пен 120
Фото советницы Трампа в Овальном кабинете возмутило общественность 750
На Сицилии проснулся вулкан Этна 138
Отравившим Ким Чон Нама женщинам грозит смертная казнь 82
У Лаврова переживают, что Конгресс США готовит блокаду России 157
Трамп: За организацией утечек в СМИ стоит Обама 62

Палата лордов британского парламента потребовала, чтобы правительство страны гарантировало гражданам Евросоюза право остаться в Великобритании после Brexit, сообщает Русская служба ВВС.

В ходе обсуждения законопроекта о Brexit, уже поддержанного палатой общин, 358 членов палаты лордов проголосовали за то, чтобы добавить в документ пункт, позволяющий гражданам Евросоюза жить и работать в Британии и после ее выхода из ЕС.

Против этого выступили 256 членов палаты. В результате инициатива была принята, и теперь законопроект снова отправится на рассмотрение в палату общин, которая, впрочем, может и отказаться вносить в него эти поправки.

Британская пресса отмечает, что решение палаты лордов – первое крупное поражение правительства Терезы Мэй на пути к Brexit. Ранее она призывала лордов принять документ без поправок.

Напомним, Палата общин приняла законопроект о выходе из ЕС в третьем, окончательном чтении 8 февраля. В ходе обсуждения документа в него предлагали внести ряд поправок, в том числе и ту, которую внесли лорды. Но в итоге депутаты этого делать не стали.

Ожидалось, что и голосование в палате лордов законопроект пройдет без особых проблем и будет одобрен обеими палатами парламента еще до саммита Евросоюза, намеченного на начало марта. После этого Мэй смогла бы формально запустить процесс выхода из ЕС.

Законопроект был внесен в парламент после решения британского Верховного суда, постановившего, что правительству требуется согласие законодателей для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС.

 

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Ботинки зимние