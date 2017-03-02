Палата лордов британского парламента потребовала, чтобы правительство страны гарантировало гражданам Евросоюза право остаться в Великобритании после Brexit, сообщает Русская служба ВВС.

В ходе обсуждения законопроекта о Brexit, уже поддержанного палатой общин, 358 членов палаты лордов проголосовали за то, чтобы добавить в документ пункт, позволяющий гражданам Евросоюза жить и работать в Британии и после ее выхода из ЕС.

Против этого выступили 256 членов палаты. В результате инициатива была принята, и теперь законопроект снова отправится на рассмотрение в палату общин, которая, впрочем, может и отказаться вносить в него эти поправки.

Британская пресса отмечает, что решение палаты лордов – первое крупное поражение правительства Терезы Мэй на пути к Brexit. Ранее она призывала лордов принять документ без поправок.

Напомним, Палата общин приняла законопроект о выходе из ЕС в третьем, окончательном чтении 8 февраля. В ходе обсуждения документа в него предлагали внести ряд поправок, в том числе и ту, которую внесли лорды. Но в итоге депутаты этого делать не стали.

Ожидалось, что и голосование в палате лордов законопроект пройдет без особых проблем и будет одобрен обеими палатами парламента еще до саммита Евросоюза, намеченного на начало марта. После этого Мэй смогла бы формально запустить процесс выхода из ЕС.

Законопроект был внесен в парламент после решения британского Верховного суда, постановившего, что правительству требуется согласие законодателей для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС.