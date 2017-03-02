Вчера, 1 марта, в Красногоровке в ходе обстрела пенсионерка 1946 года рождения получила осколочное ранение правой руки, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В главке отметили, что сообщение о происшествии поступило в полицию из больницы города Красногоровка около 20:10.

По данным полиции, под артудары попал частный сектор по ул. 1 мая, которая расположена вблизи линии разграничения. Женщина в это время находилась дома. Во время очередного взрыва осколок влетел через окно и ранил ее. Пострадавшая была доставлена ​​в местную больницу, откуда пациентку направили в медучреждение города Курахово.