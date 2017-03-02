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Государственный бюджет Украины в январе-феврале текущего года получил 112,039 млрд грн доходов, что на 9,2% больше бюджетной росписи, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

По данным Госказначейства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы госбюджета в янвраре-феврале выросли на 58,7%, сообщает УНИАН.

При этом в феврале 2017 года в госбюджет поступило 52,592 млрд грн доходов, что на 12% меньше бюджетной росписи, в том числе в общий фонд поступило 48,899 млрд грн – на 12,3% ниже планового показателя.

 
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