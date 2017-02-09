Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза.

Как сообщает ВВС, законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 494 депутата, против выступили 122.

В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсуждали несколько поправок, среди которых – разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit. В результате ни одна из поправок не была принята.

Акт о Brexit должен еще пройти обсуждение в палате лордов, но, как передают корреспонденты, с этим не должно возникнуть проблем. Ожидается, что он будет окончательно одобрен обеими палатами британского парламента до саммита ЕС, намеченного на начало марта.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получит право официально начать процесс выхода страны из Евросоюза.

В первом чтении законопроект о выходе из ЕС палата общин одобрила 1 февраля.

Тогда в ходе обсуждения министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис напомнил депутатам, что если они не одобрят законопроект, то пойдут против воли народа. Нынешнее голосование Дэвис назвал историческим.

Законопроект был внесен в парламент после решения британского Верховного суда, постановившего, что правительству требуется согласие законодателей для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС.

Тереза Мэй ранее объявила, что намерена официально сообщить Евросоюзу о выходе Британии – и тем самым начать процедуру по статье 50 – до конца марта 2017 года.

Та же статья отводит на переговоры об условиях выхода два года.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.