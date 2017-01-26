Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект о запуске процедуры Brexit, сообщает CNN.

«Британский народ принял решение покинуть Европейский Союз, и правительство намерено выполнить это желание. Сегодня мы внесли в парламент законопроект, который позволит нам официально задействовать 50-ю статью (Лиссабонского договора о выходе из ЕС) к концу марта», - заявил министр по вопросам выхода страны из Евросоюза Дэвид Дэвис, передает 112 Украина.

Напомним, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось пользу выхода страны из состава ЕС.

Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.

При этом в правительстве Великобритании заявили, что решение Верховного суда, которое предусматривает согласие парламента для инициирования процедуры Brexit, не повлияет на сроки выхода страны из Евросоюза.