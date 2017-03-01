Воды в городских резервуарах Авдеевки осталось максимум на две подачи в сеть. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, предыдущие 6 дней воду в город подавали по графику. «Готовим город к автономному обеспечению водой. В частном секторе расставили дополнительно 5 резервуаров емкостью по 1 куб. Адветнистское гуманитарное агентство ADRA приобрело 6 однокубовых емкостей. Еще 7 резервуаров для питьевой воды предоставляет чешская гуманитарная организация «Человек в беде», – отметил глава ОВГА.

Жебривский также сообщил, что на сегодня в школах и других социальных объектах Авдеевки уже установлено 34 резервуары для питьевой воды емкостью 1 м куб. «Оперативный штаб прорабатывает возможность закупки еще 10 однокубовых резервуаров для питьевой воды. ГосЧс готово передислоцировать в Авдеевку два водовоза 7 и 9 м куб. для развозки питьевой воды по резервуарам. С руководством КП определено место забора питьевой воды. Авдеевский коксохим предоставляет большую цистерну 17 м. куб для обеспечения города технической водой», – подчеркнул он.

Кроме того, Жебривский сообщил, что незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы территории вокруг Донецкой фильтровальной станции, которая подает воду в Авдеевку и окружающие населенные пункты.

«Стреляют из танка и из минометов. Российская сторона в СЦКК медлит с предоставлением письменных гарантий режима тишины. Это при том, что ДФС подает воду также и на Ясиноватую и часть Донецка. Оккупантам «по-барабану» проблемы наших людей, что в Авдеевке, что в Донецке. У них четкая задача - оставить здесь после себя выжженную землю», – отметил он.

По словам главы ОВГА, ремонтные бригады, представители ОБСЕ и саперы не могут зайти на территорию ДФС, чтобы обезвредить мины и начать восстановительные работы. По предварительным данным, на территории лежит несколько управляемых мин направленного действия МОН 100.

По оценкам специалистов КП «Вода Донбасса», для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня.

Напомним, Авдеевка снова осталась без воды в результате обстрела Донецкой фильтровальной станции, которая прекратила работу 24 февраля.

27 февраля ремонтные бригады восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки и электроснабжение города было восстановлено.