Правительство создало рабочую группу, которая займется мониторингом системы е-декларирования, сообщает Укринформ.

«Есть предложения создать рабочую группу. Привлечь к ней Минюст, Госспецсвязи, государственное агентство по вопросам электронного регулирования, общественные организации. Чтобы мы провели экспресс-мониторинг работы этой системы и разработали план мероприятий», - заявил министр юстиции Павел Петренко на заседании Кабмина.

В настоящее время, по его словам, Минюст делает в ручном режиме все, чтобы система работала.

«Речь о 2 млн государственных служащих, которые сейчас подают декларации. Речь о том, что есть большая проблема получить ключи и государственным служащим, и тем, кто принимает участие в конкурсах на госслужбу. Повторюсь, что после окончания второй волны подачи деклараций, после 1 апреля, Минюст, как разработчик профильного закона, будет обращаться к правительству, чтобы давало свои предложения, чтобы убрать те институционные проблемы, которые есть сейчас в работе этого органа коллегиальной безответственности», - заявил Петренко.

Правительство поддержало предложение министра.

Напомним, Министерство юстиции 13 февраля зарегистрировало порядок полной проверки электронных деклараций чиновников.

Глава Минюста заявлял, что в случае непроведения Национальным агентством по предотвращению коррупции спецпроверки электронных деклараций, план которой подготовил Минюст, будет ставиться вопрос о ликвидации органа.