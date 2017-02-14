также в разделеОбщество
НВФ раскрыли секрет стойкости украинских военных: психотропы и пропаганда 15
НАБУ открыло реестр переданных в суд дел 12
На Стретение в Украине существенно потеплеет 131
Оправданного судом мужчину снова поймали на сотрудничестве с «ДНР» 31
ВСЮ не смог отстранить Гречковского 23
Разведка: НВФ разместили военную технику на территории детсада и роддома 65
Активисты блокируют на Донбассе три ж/д ветки 44
После боев под Авдеевкой в рядах НВФ начались массовые увольнения 61
На Грибовичской свалке начали укреплять дамбу 14
Генерал Воробьев награжден орденом посмертно 57
Суд отказался отпустить Сущенко под домашний арест 24
СБУ: Пытавший пленных «ДНРовец» ехал оформлять украинскую пенсию 111
Экс-генерала СБУ объявили в международный розыск 99
По факту блокады «ДНР» открыто 4 дела 84
Украина просит Великобританию отказаться от раскопок в Крыму 73
ОБСЕ нашла замаскированный танк НВФ, из-за чего те открыли стрельбу 209
Зубко: Блокада поставок угля с «Д/ЛНР» выгодна России 72
На Тернопольщине нашли раритетные документы ОУН 71

Министерство юстиции 13 февраля зарегистрировало порядок полной проверки электронных деклараций чиновников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Теперь Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет возможность провести полноценный анализ состояния чиновников в представленных ими электронных декларациях», - отмечается в сообщении.

В Минюсте напомнили, что рабочая группа по подготовке порядков о проведении полной проверки электронных деклараций и стиля жизни чиновников была сформирована после того, как НАПК в течение нескольких месяцев не могло подать для регистрации в Минюсте качественно разработанные версии документов, которые бы полностью соответствовали действующему законодательству и не ограничивали права человека.

«За неделю деятельности рабочая группа в составе членов НАПК, команды экспертов Министерства юстиции под председательством министра Павла Петренко, представителей общественности, правоохранительных органов, прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро наработала финальный текст Порядка проведения полной проверки электронных деклараций чиновников», - говорится в сообщении.

За основу утвержденного проекта документа были взяты наработки Минюста с учетом всех предложений и замечаний, поступивших от участников рабочей группы.

10 февраля наработанный совместными усилиями Порядок был принят на заседании НАПК и направлен в Минюст.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги
Ботинки зимние