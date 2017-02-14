Министерство юстиции 13 февраля зарегистрировало порядок полной проверки электронных деклараций чиновников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Теперь Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет возможность провести полноценный анализ состояния чиновников в представленных ими электронных декларациях», - отмечается в сообщении.

В Минюсте напомнили, что рабочая группа по подготовке порядков о проведении полной проверки электронных деклараций и стиля жизни чиновников была сформирована после того, как НАПК в течение нескольких месяцев не могло подать для регистрации в Минюсте качественно разработанные версии документов, которые бы полностью соответствовали действующему законодательству и не ограничивали права человека.

«За неделю деятельности рабочая группа в составе членов НАПК, команды экспертов Министерства юстиции под председательством министра Павла Петренко, представителей общественности, правоохранительных органов, прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро наработала финальный текст Порядка проведения полной проверки электронных деклараций чиновников», - говорится в сообщении.

За основу утвержденного проекта документа были взяты наработки Минюста с учетом всех предложений и замечаний, поступивших от участников рабочей группы.

10 февраля наработанный совместными усилиями Порядок был принят на заседании НАПК и направлен в Минюст.