Президент Украины Петр Порошенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с уверенной победой на президентских выборах в Германии и надеется, что в марте будет продлено действие «крымского пакета» санкций против РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«За время пребывания в должности министра иностранных дел ФРГ вы стали настоящим другом Украины. Это надежная основа для дальнейшего развития дружбы между нашими народами уже в вашем новом, президентском качестве», - подчеркнул Глава государства.

Порошенко подчеркнул ведущую роль, которую Германия и ее политическое руководство играет в процессе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники подробно обсудили новую эскалацию российской агрессии на Донбассе. «Особое внимание было уделено обострению гуманитарной ситуации в районе Авдеевки, где российские боевики продолжают обстреливать гражданские объекты и, в частности блокируют доступ к фильтрационной станции, что ставит под угрозу водоснабжение для целого региона», - сказано в сообщении.

Порошенко также выразил надежду, что в марте будет продлено действие так называемого «крымского пакета» санкций.

Стороны приветствовали достигнутый прогресс между Советом, Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму для украинцев и выразили надежду, что этот вопрос будет формализован в ближайшее время.

Порошенко пригласил Штайнмайера посетить Украину с визитом.

Напомним, в феврале бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны.