Факты так называемого «перевода под «внешнее управление» украинских предприятий на территории ОРДЛО будут включены в международные иски Украины против Российской Федерации как государства-агрессора. Об этом после пресс-конференции заявил министр юстиции Павел Петренко.

«Мы понимаем, что властью «Л/ДНР» руководят из Москвы. Их заявления – это озвучивание позиции официальной Москвы, как государства-агрессора, относительно тех или иных действий... Мы будем все эти факты включать в наши международные иски, и это будет предметом международных судебных решений. Россия будет нести за это ответственность, в том числе и имущественную», - отметил он, сообщает 112 Украина.

При этом Петренко напомнил, что на следующей неделе будет проходить рассмотрение иска Украины к России в Международном суде ООН. «Украину будет представлять соответствующая группа специалистов. Мы будем обсуждать те нарушения Конвенции о запрете дискриминации, речь идет о крымских татарах и украинских граждан в Крыму и на Донбассе, и запрете финансирования терроризма. Мы ставим вопрос о введении предыдущего решения суда, который бы запретил России совершать те действия, которые они совершают в отношении поддержки и финансирования терроризма», - сказал он.

По мнению Петренко, «это будут интересные сложные слушания», однако он убежден, что правда на стороне Украины и за нами будет победа.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

Сегодня, 1 марта, ПАО «Укртелеком» сообщило о вынужденном прекращении оказания услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами.

В то же время глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».