ПАО «Укртелеком» сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта 2017 года оказания услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами, сообщает медиа-центр группы СКМ, частью которой является компания.

«Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети», – говорится в сообщении.

По данным «Укртелекома», прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети Интернет для почти 200 тысяч человек.

Компания проинформировала о ситуации НКРСИ, соответствующие правоохранительные органы и другие операторы связи.

Напомним, 28 марта в оккупированном Донецке члены незаконных вооруженных формирований заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене» и пункты выдачи гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Ранее в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.