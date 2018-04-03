В этом году мы сможем на законных основаниях отдыхать от работы 115 дней. И это не считая отпуска. Именно столько в календаре-2018 насчитывается суббот и воскресений, а также нерабочих государственных праздников. Получается, соотношение рабочих и выходных дней у нас не 5/2, как принято считать, а 2/1. Более 31% дней в году – выходные. Если бы их разделить равномерно, получалось бы, что каждый третий день – это наш законный выходной.

В стране уже давно ведутся дискуссии на тему «Не много ли мы отдыхаем?». Может ли себе позволить страна, ослабленная войной и экономическим кризисом, столько гулять?

Минсоцполитики: праздничные дни не ухудшают экономику

Генеральный директор Директората норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики Украины Юрий Кузовой утверждает, что по количеству выходных дней Украина находится на среднем уровне среди других стран. Он также считает, что дополнительные выходные не оказывают существенного влияния на экономику.

«На государственные и религиозные праздники мы отдыхаем 11 дней в году. Этот показатель не больше и не меньше, чем в Европе. Мы абсолютно среднестатистическая страна в этом вопросе. Если бы от этих 11 дней зависело состояние экономики страны, наверное, вопрос о сокращении количества праздников обсуждался бы серьезно. Намного больше на состояние экономики влияет продуктивность труда, уровень производительности», – говорит Юрий Кузовой.

Экономист Борис Кушнирук придерживается другого мнения:

«Я видел по BBC цикл передач о Китае, и там был материал о среднестатистической китайской семье. Муж и жена живут в небольшой квартире в городе, а дети – в селе. Родители работают по 14 часов в сутки и имеют 5 выходных за полгода. И в эти выходные они едут в село к своим детям… Мы почему-то думаем, что развитие Китая, которое сейчас наблюдается, – это результат более умной работы власти, а все другое само собой появляется. Ничего подобного. Многое зависит от осознания людьми того, что нужно работать, и работать много. То, что у нас слишком много, как для бедной страны, праздничных дней, – это факт».

Однако эксперт-аналитик также считает: для роста экономики, кроме количества выходных, важна еще и эффективность труда.

«У нас нет ощущения взаимосвязи между трудом, его эффективностью и благополучием. Если мы хотим жить, как на западе, должен быть подход к работе, как на Западе. Не номинально «я пришел на работу». На Западе люди действительно работают, и тяжело работают. И именно эффективность работы является основой благополучия. Не важно, речь идет о работе с документами или у станка», – говорит Борис Кушнирук.

Парламент: в Украине нерациональное количество выходных

Нельзя сказать, что вопрос о праздничных днях в Украине не обсуждается. Обсуждается, и в том числе на законодательном уровне. Скажем, с момента последних парламентских выборов в Верховной Раде было зарегистрировано сразу 5 законопроектов об изменении праздничных дней.

Больше всех депутатского внимания досталось 2 мая. Исключить этот день из перечня государственных праздников и сделать рабочим предлагалось во всех 5 поданных законопроектах. В большинстве проектов также предлагалось отменить практику переноса выходного дня на понедельник, если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье. Причем авторы каждого из документов в качестве обоснования новшества непременно упоминали негативное влияние большого числа выходных на экономику.

«Существующий порядок переноса выходных приводит к увеличению количества выходных дней и негативно влияет на экономику страны. В условиях существенного спада валового внутреннего продукта, ухудшения макроэкономических показателей страны… это будет иметь еще более негативное влияние на экономику», – говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов.

«В Украине сохраняется проблема нерационального количества выходных дней, что является недопустимым в сложный экономический период, который также совпадает со временем международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной», – пишут авторы другого проекта.

В обязательных для каждого законопроекта графах «Финансово-экономическое обоснование» и «Прогноз социально-экономических и других результатов принятия проекта» инициаторы «упорядочивания» праздничных дней упоминают «позитивное влияние на экономику Украины». Впрочем, конкретных расчетов размера позитивного влияния авторы не приводят.

На основании предложений, звучавших в этих законопроектах, Верховная Рада 16 ноября 2017 года приняла изменения в Кодекс законов о труде, отменив выходной 2 мая, но сделав 25 декабря выходным. Впрочем, в качестве обоснования в законе уже не упоминается об экономических предпосылках – только о религиозных. Переносы выходного дня на понедельник также не отменили. То есть количество праздничных дней осталось прежним.

Впрочем, это не удивительно. При обсуждении проектов, требующих сокращения числа нерабочих праздничных дней, законодатели часто ссылаются на статью 22 Конституции, которая, в частности, гласит: »При принятии новых законов или внесении изменений к действующим законам не допускается сужение содержания существующих прав и свобод». Эту статью многие депутаты трактуют в том числе и как требование не сокращать количество выходных и праздничных дней.

Эксперты: посчитать эффект для экономики нереально

Казалось бы, посчитать экономический эффект от уменьшения или увеличения количества выходных дней просто: можно методом деления вычислить, какое количество ВВП производит Украина за один рабочий день, а затем вычислить, сколько бы страна могла производить, если бы мы меньше отдыхали.

По данным Укрстата, в 2017 году номинальный ВВП Украины составил 2 триллиона 982,9 млрд грн, или 70 210 грн на душу населения. Такое количество продукции мы произвели за 250 рабочих дней (365 – 115 = 250). Получается, за один рабочий день Украина производит продукции на 11,9 млрд грн, или по 280 грн на душу населения. Такие же суммы отнимает от общего ВВП каждый праздничный день.

Но эксперты говорят: такие подсчеты некорректны. Во-первых, потому, что многие производства не останавливаются даже на выходные и праздничные дни. А во-вторых, во время выходных существенно активизируется торговля и сфера услуг, что также позитивно влияет на экономику.

Что касается «длинных выходных», которые образуются из-за переноса рабочих дней (если праздничные дни выпадают на середину недели), эксперты считают, что это как раз сделано для повышения производительности труда.

«Переносы имеют смысл. Например, если праздник выпадает на четверг, то очень велика вероятность того, что в представлении большинства работников и пятница будет полувыходным днем. Когда люди выходят на работу всего на один день между двумя выходными, они находятся в состоянии «а зачем нам сегодня работать?». А перенос рабочего дня на другую неделю и объединение его с другими рабочими днями предполагает, что режим труда будет более эффективным», – объясняет Борис Кушнирук.

Александра Романюк, «Сегодня»