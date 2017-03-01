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В г. Бахмут массово отравились ученики местной школы, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Вечером, 28 февраля, в Бахмутскую детскую больницу с диагнозом пищевая токсикоинфекция, синдром гастроэнтероколит, поступили 16 учеников 1-10 классов. А уже утром в больницу обратилось еще двое детей с аналогичными симптомами. Известно, что все они питались в школьной столовой. Сейчас жизни детей ничего не угрожает, им назначено необходимое лечение», - говорится в сообщении.

В отделе коммуникаций полиции области сообщают, что по состоянию на 9.20 среды известно о недомогании 60 детей, из которых 40 – обратились в школьный медпункт, еще 20 – в медицинское учреждение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Следователем был проведен осмотр столовой, в ходе которого изъяты журналы и другие документы, касающиеся школьной столовой. Проводится сбор материалов для установления всех обстоятельств происшествия. Со школьной столовой были отобраны пробы пищевых продуктов, смывы на кишечную палочку, патологическую флору и микробиологическое исследование.

 

 

 

 
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