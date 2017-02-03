Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представляет для общественного обсуждения разработанный им проект Закона Украины «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях».

Об этом сообщает пресс-служба УИНП.

«Согласно проекту, определяются следующие категории: государственные праздники (рабочие и нерабочие), традиционные праздники (нерабочие), скорбные дни, профессиональные праздники и памятные даты, которые являются рабочими днями», - говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он приходится на субботу или воскресенье. Исключение составят Рождество и Пасха.

Также не предусматривается отмена международных и всемирных праздников (8 марта, 1 мая и других).

«Количество праздничных выходных дней изменится с 11 (при условии существующего переноса выходных может возрастать до 20) до 9: вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта). Вместо 1-2 мая - ввести во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день. Выходной день 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) переместить на 8 мая - День памяти и примирения», - предлагают в УИНП.

Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего отмену государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая.