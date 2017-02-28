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Межинституциональные переговоры о предоставлении Украине безвизового режима завершились успешно.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой миссию Украины при Европейском Союзе.

«Совет ЕС, Европейский парламент и Европейская комиссия достигли решения о предоставлении Украине безвизового режима. В четверг это решение будет подтверждено на Комитете постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) », - сообщили в миссии по итогам переговоров.

Далее, в соответствии с процедурой, это решение должно быть проголосовано Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод. После этого законодательная инициатива должна быть проголосована на пленарном заседании ЕП и утверждена на заседании Совета ЕС.

Свои подписи под документом должны поставить президент Европарламента и представители Совета.

Документ должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после этого.

Как сообщал ForUm, 14 февраля Европейский парламент окончательно согласовал ранее проголосованный механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. 27 февраля данный механизм был одобрен Советом ЕС.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС. 

Президент Украины Петр Порошенко также надеется на получение безвиза этим летом.
ForUm

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