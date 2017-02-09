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Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом уже этим летом.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Киеве, сообщает УНИАН.

«Я высоко ценю поддержку главы греческого правительства в вопросе скорейшего введения безвизового режима (между Украиной и ЕС). Мы сегодня проговорили, что это ускорит украинский туризм в Грецию», - сказал Президент.

«Желательно, и мы договорились координировать наши усилия, чтобы это произошло, и украинцы имели возможность путешествовать (в страны ЕС без виз. – Ред.) уже этим летом. Господин премьер-министр это поддержал», - сказал Порошенко.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский парламент принял механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

2 февраля Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами Евросоюза для граждан Грузии.
ForUm

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