также в разделеПолитика
Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым 99
ЕС готовит программу по восстановлению Донбасса 34
Порошенко провел кадровые рокировки в СБУ 33
Тимошенко поблагодарила Гройсмана за «валентинку» 162
Гройсман: «Евровидению» в Украине ничего не угрожает 133
Мингарелли надеется, что украинцы смогут ездить в ЕС без виз уже летом 34
Отставка советника Трампа: В РФ заявили о русофобии в Белом доме 72
Гройсман: «Мать» коррупции в Украине – Тимошенко 182
Гройсман против контрабанды, но требует разблокировать поставки угля 54
Норвегия поддержала сохранение санкций против России 27
«Батькивщина» настаивает на регистрации постановления об отставке Гройсмана 164
Совбез ООН принял резолюцию Украины о защите критической инфраструктуры 93
Геращенко: Минские соглашения сделали ключевое для Украины 151
Порошенко выступает за скорейшую демаркацию границы с Молдовой 89
Порошенко: Украина и Молдова будут восстановлены в суверенных границах 78
Гройсман: Я в политику не собираюсь, меня интересует тепло и свет 58
Парубий о военном положении: Если вводить, то по всей Украине 155
Гройсман: Сегодня штаб рассмотрит возможность введения ЧП в энергетике 190

Европейский парламент окончательно согласовал ранее проголосованный механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

После того, как в понедельник во время открытия пленарной сессии президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в случае, если в течение 24 часов не соберется определенное количество депутатов, которые захотят обсуждать этот документ, механизм временного приостановления безвиза будет утвержден окончательно, сообщает УНИАН.

Депутаты не выступили за дополнительное обсуждение, поэтому текст документа был согласован по процедуре умолчания.

«В соответствии с 231 правилом параграфа 4 не было запроса относительно голосования этого корегендума (отредактированный и переведенный на все официальные языки ЕС законопроект), который мы объявили вчера в пять вечера», – объявила председательствующий.

Как известно, механизм временного приостановления безвиза был принят в декабре прошлого года, после чего документ претерпел юридическую и стилистическую правку, которая на содержание не повлияла. Поэтому, согласно процедуре, депутаты могли оспорить только в случае обнаружения ошибки в документе, но не могли обжаловать его содержание. Теперь ожидается, что решение будет утверждено Советом ЕС 27 февраля, после чего могут быть начаты межинституционные переговоры (Европарламент, Совет ЕС и президентство в ЕС) относительно предоставления безвизового режима Украине.

Президент Петр Порошенко надеется на получение Украиной безвиза с ЕС этим летом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги
Ботинки зимние