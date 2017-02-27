Совет Европейского Союза принял постановление о механизме приостановки безвизового режима для третьих стран, сообщает 112 Украина.

«Либерализация визового режима приносит большие преимущества Евросоюзу и третьим странам. В то же время, ЕС должен быть в состоянии эффективно реагировать на случаи несоблюдения правил. Пересмотр механизма приостановки, принятый сегодня (27 февраля. - Ред.), способствует борьбе со злоупотреблением системой», - сказала министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абелу.

Совет и Европейский парламент теперь должны подписать принятые правила. Подписанный текст будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европарламент одобрил механизм приостановления безвизового режима.