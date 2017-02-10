Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с Европейским Союзом. Об этом он сказал сегодня в Брюсселе после встречи с премьер-министр Украины Владимиром Гройсманом.

По словам Юнкера, во время встречи он обсудил с Гройсманом вопрос либерализации визового режима для граждан Украины, сообщает УНИАН.

«Мы обсудили вопросы визовой либерализации. Это произойдет к лету», - сказал Юнкер.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский парламент принял механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом уже этим летом.