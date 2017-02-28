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В Харькове руководство завода задержали за вымогательство 1,5 миллиона гривен взятки, сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области и следователи областной прокуратуры установили, что между коммерческой структурой и заводом был заключен договор поставки электрооборудования. В свою очередь, у директора этого общества были договорные обязательства перед другим предприятием, которому они должны поставить продукцию в установленный соглашением срок. В случае просрочки сроков будут начисляться штрафные санкции.

«Зная о данных договорных отношениях, должностные лица завода потребовали у директора общества 1,5 млн гривен. Если руководитель коммерческой структуры не согласится на их предложение, они отказываются выполнять поставку оборудования. Как следствие – огромные штрафные санкции», - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали заместителя директора и начальника отдела завода при получении неправомерной выгоды – около миллиона гривен в эквиваленте национальной валюты.

В настоящее время в служебных кабинетах должностных лиц проводятся санкционированные обыски.

Правоохранители проверяют причастность других работников завода к данному уголовному правонарушению.

 
ForUm

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