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Дмитрий Нескоромный, который задерживал одного из фигурантов дела «бриллиантовых прокуроров», освобожден от должности заместителя начальника Главка «К» Службы безопасности Украины.

Об этом в Facebook сообщил бывший заместитель председателя СБУ Виктор Трепак.

«Вчера освобожден от должности заместитель начальника Главка «К» СБУ Нескоромный. Это кадровое решение принято по представлению первого заместителя главы СБУ - начальника Главка «К» Демчины», - написал он.

По его словам, Нескоромный руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров».

«Летом прошлого года его сначала фактически отстранили от исполнения служебных обязанностей, а сейчас освободили от должности с выводом в распоряжение руководителя СБУ. Этого освобождения Демчина добивался практически с момента прихода в Главк «К». В прошлом году был также освобожден от должности сотрудник СБУ, который был старшим группы, проводившей обыск у Корнийца. Других работников Главка «К», которые работали по делу «бриллиантовых прокуроров», «правильно растасовали» по должностям», - рассказал Трепак.

Таким образом, по его словам, вчерашнее решение теперь формально завершило полную «зачистку» круга сотрудников СБУ, которые имели отношение к реализации дела «бриллиантовых прокуроров».

«Можно утверждать, что в этой части Демчина выполнил свои обязательства перед Шокиным, во время генпрокурорства которого под кадровую зачистку попали следователи и прокуроры, которые расследовали указанное дело», - подытожил Трепак.

Напомним, 6 июля 2015 года при получении взятки в сумме более трех миллионов гривен были задержаны первый заместитель главы следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. Они также известны как «бриллиантовые прокуроры». 

7 июля Печерский районный суд Киева арестовал Шапакина и Корнийца с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

Оба подозреваемых внесли необходимые суммы залога и вышли из-под стражи.

 

 

 

 
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