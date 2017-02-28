Участники блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса заявляют о троих пострадавших в результате попытки штурма редута в Кривом Торце. Об этом говорится в сообщении штаба в Facebook.

«Трое пострадавших защитников редута госпитализированы. Один из ножевым ранением, один с черепно-мозговой травмой и еще один – с переломом ноги. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», - сообщили в штабе.

«Мы считаем, что с очень высокой вероятностью данное нападение задумывалось как провокация с целью вызвать вооруженный отпор защитников редута и получить «моральное» право для силового разгона «обеих сторон». В пользу данного предположения говорит факт того, что нападение на редут происходил непосредственно во время заседания Кабинета Министров, на котором министр внутренних дел Аваков объявил свою готовность к силовому разгону участников блокады», - говорится в сообщении.

На данный момент гарнизон редута «16 добровольческого батальона» укреплен дополнительными подразделениями.

Напомним, ранее сегодня вооруженные неизвестные предприняли попытку штурма редута участников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса в Кривом Торце.

Полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады.