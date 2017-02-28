Полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады на железнодорожной станции Кривой Торец.

Об этом в Facebook сообщил глава управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Сегодня у 13.20 в колл-центр 102 поступило сообщение от анонима о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец, где находятся участники блокады, возник конфликт. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Торецкого отделения полиции», - рассказал он.



По данным Аброськина, по состоянию на 14.40 полицейские задержали 37 человек, совершивших нападение на участников блокады.

«Устанавливаются личности каждого участника конфликта. Ведется проверка», - добавил он.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ Национальной полиции в Донецкой области Наталья Шиман на своей странице в Facebook сообщила, что на месте конфликта полиция опрашивает очевидцев.

По ее словам, информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вооруженные неизвестные предприняли попытку штурма редута участников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса в Кривом Торце.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

28 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков призвал руководителей Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады Донбасса.