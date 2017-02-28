Вооруженные неизвестные предприняли попытку штурма редута участников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса в Кривом Торце. Об этом сообщается на странице в Facebook штаба блокады.

«Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце «16 добровольческого батальона». Вооруженные «титушки» штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует», – говорится в сообщении.

По данным штаба, один из защитников редута получил легкое ножевое ранение в ногу.

Также отмечается, что неизвестные пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут. «По предварительным данным «титушки» – с одной из охранных фирм Ахметова и Нусенкиса. Все происходит по такому же сценарию как несколько недель назад, когда автобусы с «титушками» под прикрытием генерала полиции Аброськина были задержаны ветеранами у Бахмутского блокпоста. Редутам отправлена ​​помощь, помощь подтягивается и к «титушкам», сейчас идет бой», – подчеркнули в штабе.

Позже в штабе сообщили, что первые две попытки штурма были отбиты. «Титушки» отошли и перекрыли подходы и подъезды к редуту. Действуют совместно с так называемой полицией. Удалось избежать применения огнестрельного оружия. Судя по действиям полиции, заставить гарнизон редута применить огнестрельное оружие в целях самозащиты, очевидно, и было основной задачей режиссера данной провокации», – отмечается в сообщении.

«Большая часть так называемых «титушек» явно имеет признаки военной подготовки, однако личности нападавших пока не установлены. Штаб принимает все меры обеспечения безопасности и деблокирования редута, но прибывает помощь и к «титушкам». Один из защитников редута, который получил ножевое ранение, пока госпитализирован. Угрозы жизни нет», – подчеркнули в штабе.

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

16 февраля СНБО поручил МВД И СБУ принять меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Сегодня, 28 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал руководителей Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады Донбасса.