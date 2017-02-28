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В «ЛНР» определили перечень предприятий, на которых собираются ввести временную администрацию.

Об этом идет речь в приложении к постановлению так называемого совета министров «ЛНР».

В частности, в список вошли три компании, принадлежащие бизнесмену Ринату Ахметову. Это ПАО «Краснодонуголь», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит», ООО «ДТЭК Свердловантрацит».

Напомним, «ДНР» и «ЛНР» пообещали, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.
ForUm

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