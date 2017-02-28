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В Хрустальном Луганской области пьяные члены незаконных вооруженных формирований ворвались в школу и угрожали школьникам и учителям физической расправой, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Военнослужащие соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжают совершение правонарушений и бесчинств по отношению к гражданскому населению. Трое вооруженных военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК в состоянии сильного алкогольного опьянения зашли в общеобразовательную школу в н.п. Хрустальний, сорвали проведение уроков», – говорится в сообщении.

По информации ГУР, они угрожали школьникам и учителям учебного заведения физической расправой.

 

 
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