Россия использует поездку народного депутата Надежды Савченко в самопровозглашенную «ДНР» в своих целях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Несколько слов о поездке надо Савченко в ОРДЛО. Безопасность визита обеспечивали на высшем уровне. В частности, Денис Казанский выражает обоснованные подозрения в том, что это были именно россияне, а не местные боевики. Визит проходил под чутким сопровождением российских «Звезд» и другого российского агитпропа. Если верить «Комсомольской правде», Савченко еще и постреляла вместе с ДНРовцами и заявила, что они «нормальные ребята», с которыми вместе надо избавиться коррумпированной власти», – отметил он.

По словам Туки, единственное, чего реально добилась Савченко – она ​​получила письма от наших пленных.

При этом замминистра подчеркнул, что Россия использует поступки Савченко в свою пользу. «Террористы не передавали письма наших пленных через международные организации. «Картинка», которую сделали «Звезды», в дальнейшем будет использована не только для демонстрации «замечательных условий содержания», но и для того, чтобы демонстрировать уровень демократии и безопасности (даже «убийца журналистов» чувствует себя безопасно!) как аргумент для агитации о возможности проведения местных выборов в ОРДЛе», – подчеркнул Тука.

«Предпринимаются попытки «легитимизации прямых переговоров» с вождями ОРДЛы для того, чтобы подтвердить статус «внутреннего гражданского конфликта» и вывести из переговоров и саму Россию и ОБСЕ. Хочу верить в то, что Надежда Савченко не является «агентом Кремля». Вместе с тем считаю, что Россия умело использует ее в чисто своих целях. Если Савченко не прислушается, ее «деятельность» следует ограничить законным путем», – подытожил он.

Напомним, 24-25 февраля глава общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко посетили самопровозглашенную «ДНР», где навестили украинских военнопленных.

Позже Савченко заявила, что в Макеевской колонию №22, которая расположена на оккупированной территории Донецкой области, удалось найти шестерых украинских военных и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими.