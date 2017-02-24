Внефракционный народный депутат Надежда Савченко в конце прошлой недели действительно находилась в районе Авдеевки и общалась на блокпостах с военнослужащими, но она никого не призывала оставлять позиции и «идти на Киев», чтобы совершить государственный переворот.

Об этом заявила пресс-секретарь народного депутата Надежды Савченко Татьяна Проторченко, комментируя соответствующие обвинения со стороны народного депутата Татьяны Рычковой.

«Я не знаю, откуда этот народный депутат (Рычкова. - Ред.) взяла эту информацию, но в районе Авдеевки, в частности там, где дорога проходит неподалеку от донецкого аэропорта, Надежда Викторовна была не сама, там были также я и Вера Савченко. Ничего противоправного, противозаконного там не было, и никаких разговоров таких, о которых говорила госпожа Рычкова, не было. Откуда она это взяла - это вопрос к ней. Это не более чем провокация», - сказала Проторченко, сообщает Укринформ.

Она добавила, что об этой поездке Савченко сообщала на своей странице в Facebook, где также выложила фотографии тех районов.

Комментируя ссылку народного депутата Рычковой на свидетелей - бойцов 79-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, Проторченко отметила, что, находясь вместе с Надеждой Савченко на блокпостах, она лично не переспрашивала и не помнит, называли ли они свои бригады.

«Но именно в том районе не так много блокпостов, и мы не со многими людьми встречались. Поэтому я прекрасно понимаю, о ком идет речь, если эти люди действительно вообще что-то говорили. Но у меня большие сомнения относительно того, что они (это. - Ред.) говорили, потому что на каждом блокпосту первый и главный вопрос, который ставили абсолютно все представители силовых структур: «Когда закончится война?». И именно с этим вопросом постоянно обращаются к Надежде», - резюмировала пресс-секретарь Савченко.

Как ранее сообщал ForUm, Рычкова направила депутатский запрос в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины о возбуждении уголовного дела в отношении Савченко за подстрекательство военнослужащих Вооруженных сил Украины к свержению государственного строя.

В СБУ заявили, что проверяют эту информацию.