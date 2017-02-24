Народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Татьяна Рычкова направила депутатский запрос в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины о возбуждении уголовного дела в отношении народного депутата Надежды Савченко за подстрекательство военнослужащих Вооруженных сил Украины к свержению государственного строя. Об этом Рычкова заявила с трибуны Верховной Рады.

«На этой неделе Савченко присутствовала на позициях ВСУ и подстрекала военнослужащих оставить свои позиции и прийти в Киев с целью совершения государственного переворота. Свидетелями действий Савченко были военнослужащие Вооруженных сил Украины воздушно-десантных войск 80-й и 79-й бригад. Я хочу напомнить, что такие действия предусмотрены статьей 109 Уголовного Кодекса «подстрекательство к свержению конституционного строя». Прошу считать мое выступление депутатским запросом в Генпрокуратуру и СБУ», - сказала Рычкова.

Нардеп возмущена тем, что некоторые из ее коллег хронически отсутствуют на рабочем месте, но это не мешает им получать большую зарплату и выдвигать обвинения «преступной власти».

«Я должна напомнить таким депутатам, что они и есть та самая власть», - заявила Рычкова.