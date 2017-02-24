На дачном массиве Осокорки в Дарницком районе столицы неизвестный выстрелил из гранатомета по недостроенному дому, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что на чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.
Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
В рамках расследования следователи устанавливают происхождение изъятого хвостовика патрона от гранатомета и мотивы совершенного. Досудебное расследование продолжается.
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