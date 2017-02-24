также в разделеСтолица
В Киеве боец Нацгвардии случайно выстрелил сам в себя 10
В Киеве помощнику нардепа прострелили ногу 169
В киевских подпольных цехах изъяли тонны российского «Боярышника» 42
Летом в Киеве начнут ремонтировать ряд крупных дорог 76
Киевская судья устроила полицейским разборки на дороге 304
Киевсовет забрал земли на берегу Днепра у Табачника 106
Киевлян предупреждают: из кранов может политься желто-зеленая вода 64
В Киеве на взятке задержаны два полковника 63
В Киеве средь бела дня ограбили банк 99
С начала года киевляне задолжали за тепло 4,7 миллиарда 26
На столичной Оболони неизвестные похитили человека 136
В Киеве произошла перестрелка, введен «Перехват» 212
В Киеве собираются отменить запрет на продажу алкоголя ночью 115
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 106
Полиция усиленно охраняет центр Киева 87
В Киеве из автомобиля украли более миллиона гривен 49
На Грушевского задержали парня со взрывпакетом и петардами 58
КГГА: Киеву хватит угля до конца отопительного сезона 49

На дачном массиве Осокорки в Дарницком районе столицы неизвестный выстрелил из гранатомета по недостроенному дому, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. 

Отмечается, что на чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования следователи устанавливают происхождение изъятого хвостовика патрона от гранатомета и мотивы совершенного. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

163
Теги
Ботинки зимние