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Служба безопасности проверит информацию, обнародованную народным депутатом из фракции «Блок Петра Порошенко» Татьяной Рычковой относительно действий народного депутата Надежды Савченко.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает Укринформ.

«Проверяем изложенные в заявлении Рычковой факты», - сказала она.

Как ранее сообщал ForUm, Рычкова направила депутатский запрос в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины о возбуждении уголовного дела в отношении Савченко за подстрекательство военнослужащих Вооруженных сил Украины к свержению государственного строя. 
ForUm

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