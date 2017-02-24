Служба безопасности проверит информацию, обнародованную народным депутатом из фракции «Блок Петра Порошенко» Татьяной Рычковой относительно действий народного депутата Надежды Савченко.
Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает Укринформ.
«Проверяем изложенные в заявлении Рычковой факты», - сказала она.
Как ранее сообщал ForUm, Рычкова направила депутатский запрос в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины о возбуждении уголовного дела в отношении Савченко за подстрекательство военнослужащих Вооруженных сил Украины к свержению государственного строя.
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