Соломенский суд Киева 24 февраля по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро частично арестовал имущество главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. Об этом сообщил адвокат Охендовского Олег Бабич.



Как утверждает адвокат, суд удовлетворил ходатайство НАБУ только частично.



Суд ограничился арестом автомобиля 2008 года выпуска, единого банковского счета Охендовского, остаток на котором составляет около 100 гривен, а также 22 акций, приобретенных Охендовским в середине 90-х, сообщает «Украинская правда».



«Даже такое решение суда является незаконным. Уже в понедельник на это решение будет подана апелляция», – сообщил адвокат.



Согласно последней декларации за 2015 год, Охендовскому принадлежит место в подземной автостоянке, 22 акции «Запорожьеоблэнерго», 43 доллара на счету в «Укргазбанка», 205 тыс грн наличными, автомобиль Lexus LX 570 2008 года выпуска, охотничий карабин, запонки и часы.



Председатель Центризбиркома зарегистрирован в квартире в Киеве площадью 54 кв.м., владелицей которой является его мать.



Большинство имущества и бизнеса семьи Охендовского оформлено на его жену и тещу. Это, в частности, дома в селе Горенка Киевской площадью 240 кв.м и 120 кв.м, где проживает председатель Центризбиркома.



В то же время Охендовский не указывал в декларации киевскую квартиру своей тещи Елены Архиповой по ул. Протасов Яр, 8 площадью 312 кв.м, а также два паркоместа по тому же адресу. Эту недвижимость теща Охендовского купила в 2009 году.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря 2016 года руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

21 декабря 2016 года суд назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 г. Прокуратура обжаловала это решение.

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отстранять Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.