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Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины) лейтенантом полиции.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ночь с 23 на 24 февраля на ул. Чкалова в Харькове служебная машина Toyota prius под управлением 24-летнего патрульного полицейского на пешеходном переходе совершила наезд на 24-летнего харьковчанина», - говорится в сообщении.

Пешехода с многочисленными травмами доставили в больницу. Он до сих пор находится без сознания.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
ForUm

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