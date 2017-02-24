На выходных в Украине снова ожидается похолодание, температура не будет подниматься больше +7. Об этом сообщает 112 Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

В субботу, 25 февраля, температура воздуха на севере опустится до 2-4 градусов тепла, на западе - до 3-5 градусов с отметкой плюс, а на востоке и юге – до 8 градусов тепла.

По всей территории Украины в этот день прогнозируют мокрый снег и дожди.

В воскресенье, 26 февраля, ожидается солнечная погода. Температура воздуха на западе будет 5-8 градусов тепла, в центре 3-5 градусов тепла, на востоке от 1 до 3 градусов тепла, а на юге до +8.

В Киеве ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха на выходных не поднимется выше +3 градусов.