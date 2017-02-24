Целью реформы системы здравоохранения должно быть не сокращение количества лечебных учреждений, а создание единой сети лечебных учреждений, которые будут оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь украинским гражданам.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Не должно быть самоцелью реформы сокращение количества лечебных учреждений. Приоритет и цель реформы заключается в следующем - украинские граждане должны жить на 7 лет дольше, чем они живут сегодня. Это должно быть основа и цель нашей реформы», - отметил он.

«Должна быть создана единая сеть учреждений, где граждане Украины будут получать высококвалифицированную медицинскую помощь», - добавил премьер.

Также, по его словам, создание госпитальных округов является вопросом ответственности местной власти, который они должны решать, в том числе учитывая особенности того или иного региона.

«Речь идет о том, чтобы мы сами с вами с местными властями образовали такие местные округа, чтобы они были эффективными. Вы увидите врача, который будет получать достойную зарплату, качественные операционные палаты, качественные условия, в которых будут находиться люди, вы увидите быстрое выздоровление. Госпитальный период будет очень небольшой, и мы будем снижать уровень и смертности, и инвалидности, и увеличивать продолжительность жизни украинских граждан. Вот цель реформы», - сказал Гройсман.