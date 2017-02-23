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Рада отказалась возвращать налоговую милицию 83

Налоговая милиция не ликвидирована и она продолжает работать в правовом поле. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан. 

«Налоговая милиция не ликвидирована, она работает в правовом поле», - заявил Билан. Он также отметил, что она действует в правовом поле и будет продолжать действовать. 

По словам замглавы ГФС, невозможно ликвидировать орган, не понимая, что делать дальше и не создав что-то новое. «Отмечено, что раздел 8 про налоговую милицию исключается, но пункт, который его исключает, вступает в силу только с момента принятия закона о новом органе», - считает Билан. 

«В п. 133 есть техническая ошибка, в этом есть двойственность трактовки», - добавил Билан. 

При этом он заявил, что считает, что реформа этой структуры, которая объединит все экономические преступления, чтобы избежать дублирования функций, все-таки нужно. 

Напомним, сегодня, 23 февраля, Верховная Рада не поддержала поправки к Налоговому кодексу Украины, которыми планировалось вернуть полномочия налоговой милиции.

Как известно, из-за технической ошибки из вступившего в силу 1 января 2017 года Налогового кодекса был исключен раздел ХVІІІ-2 «Налоговая милиция». 

Министерство финансов предлагает не исправлять техническую ошибку Рады, из-за которой была ликвидирована налоговая милиция, а принять новый закон о создании финансовой полиции.
ForUm

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