Верховная Рада не поддержала поправки к Налоговому кодексу Украины, которыми планировалось вернуть полномочия налоговой милиции.



Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующих поправок №9 и №10 к законопроекту №0940 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства и уточнения некоторых положений» проголосовали 203 и 194 парламентария соответственно.

Этими изменениями предусматривалось функционирование налоговой милиции в переходный период до создания Службы финансовых расследований.

Перед голосованием глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина призвала народных депутатов поддержать эти изменения.

«Я вас прошу, если необходимо, давайте дадим слово главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Мы не можем ликвидировать стихийно налоговый орган. Это должна быть специальная процедура, которая предусматривает передачу всех дел и всей работы из одного органа в другой. Тем более, мы ликвидируем и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и СБУ, и Национальной полиции. Где наша ответственность? Пожалуйста, поддержите десятую поправку», – заявила она.

После этого депутаты разблокировали трибуну, которую ранее заняли в знак протеста в ходе обсуждения данных поправок.

Напомним, сегодня у стен Верховной Рады проходит митинг против сохранения налоговой милиции.

Как известно, из-за технической ошибки из вступившего в силу 1 января 2017 года Налогового кодекса был исключен раздел ХVІІІ-2 «Налоговая милиция».

Министерство финансов предлагает не исправлять техническую ошибку Рады, из-за которой была ликвидирована налоговая милиция, а принять новый закон о создании финансовой полиции.