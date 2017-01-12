Министерство финансов предлагает не исправлять техническую ошибку Верховной Рады, из-за которой была ликвидирована налоговая милиция, а принять новый закон о создании финансовой полиции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Ликвидация налоговой милиции и создание финансовой полиции – один из ключевых приоритетов Минфина. Этого очень ждет бизнес. Налоговая милиция однозначно должна быть ликвидирована. Мы планировали сделать это вместе с созданием новой не силовой, а действительно эффективной аналитической финансовой полиции», – отметил он.

По словам министра, в конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года. «Это привлекло внимание к одной из важнейших реформ для бизнеса. Стоит исправлять ошибку, снова легализируя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Надо двигаться только вперед. Поэтому в ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который ждет бизнес, и о котором также говорится в меморандуме с МВФ», – заявил он.

Данилюк подчеркнул, что согласование заинтересованными сторонами соответствующего законопроекта затянулось. «Моя команда и я уже много лет нарабатывали эту реформу. Мы завершили разработку законопроекта и согласовали его еще в сентябре 2016 года. Но недавно получили комментарии от последнего органа – Минюста», – отметил он.

«Сейчас мы отрабатываем комментарии Минюсту и примем те, которые соответствуют нашим принципам создания новой службы, а именно: изменение силового подхода на аналитический; сокращение штата с 15 тыс. человек до 2,5 тыс.; невмешательство в работу честного бизнеса; обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию; представители силового блока не могут составлять более 25% от общего штата; зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и позволят привлечь лучшие кадры», – сообщил Данилюк.

По словам министра, Минфин планирует подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после принятия направить законопроект в парламент. «В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все же избежали «технических ошибок», – подытожил он.

Напомним, из-за технической ошибки из вступившего в силу 1 января 2017 года Налогового кодекса был исключен раздел ХVІІІ-2 «Налоговая милиция».