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Министерство юстиции создало онлайн-пространство юстиции для граждан, где можно получить сервисные услуги, касающиеся документооборота, без общения с чиновниками.

Об этом на презентации онлайн-дома юстиции заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает Укринформ.

«Мы представили общенациональный проект, который тестировался как пилотный в городе Киеве, - онлайн-дом юстиции. Т.е., это территория свободы, это территория без бюрократии, без общения с чиновником», - заявил Петренко.

Он объяснил, что онлайн-дом юстиции «дает возможность получить все те онлайн-сервисы, которые Минюст в течение 3 лет вводил».

«Можно получить информацию со всех реестров, которые сопровождает Минюст и которые мы открыли в прошлые годы. Так, можно получить возможность подать документы на повторное получение документов», - привел пример министр.

Кроме того, граждане могут онлайн получить цифровую электронную подпись, зарегистрировать общественную организацию и средство массовой информации и т.п.

Петренко подчеркнул, что отныне у онлайн-дома юстиции появятся новые функции - онлайн-регистрация предпринимательской деятельности физических лиц и прекращение их деятельности.

«Философия, которую мы исповедуем, - это максимальный комфорт для украинцев. Конечно, все эти новации имеют определенные технические проблемы, и мы их устраняем в ходе реализации того или иного сервиса. Я думаю, это нормально, поскольку это в Украине впервые, и мы имеем право учиться и исправлять ошибки. Но могу заверить, что все те сервисы, которые мы сегодня запустили, мы сделаем все, чтобы они работали очень качественно и давали положительные результаты для украинцев», - заметил Петренко.
ForUm

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